„Mörderischer Juli-Beginn“ mit 2 großen Prozessen

Förmlich hingerichtet

Eine Woche später, am 7. Juli, wird im Schwurgerichtssaal eine weitere Familientragödie verhandelt. Förster Daniel S. (46) soll seine Ehefrau Simone (42) am 11. Jänner im Haus in Weißenkirchen im Attergau am Esstisch förmlich hingerichtet haben. Er schoss der fünffachen Mutter mit einer Glock 17 in den Hinterkopf.