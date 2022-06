Diese Kärntner Bergdörfer kommen ins Fernsehen

1,3 Millionen Zuseher

Am Mittwoch wurde das Projekt im Seepark Annenheim am Ossiacher See vorgestellt, alle Bürgermeister waren dabei. Regisseur Karim Shafik ist Klagenfurter, auch Georg Overs vom Tourismus und das Produktionsteam waren dabei. „Ranfilm“ gehört Stephanie und Matthias Ninaus. Mit der ersten Staffel erreichte man auf ORF III und bei RAI Bozen 1,3 Millionen Zuseher. Es ist eine der erfolgreichsten Dokus der Sendereihe „Heimat Österreich“. Auch beim renommierten französischen Filmfestival „Deauville Green Awards“ in der Normandie wurde die Serie mehrfach preisgekrönt.