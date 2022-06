„Geplünderte Wahlkampfkassa“ ärgert neuen Ortschef

Die positiven Dinge zuerst: Das Wahlkampftheater in Pillichsdorf dürften ausgestanden sein. Fakt ist nämlich, Florian Faber, Polit-Quereinsteiger und Winzer, wurde mithilfe der Grünen ins Bürgermeisteramt gewählt und die bislang regierende SPÖ muss sich auf die Oppositionsbank begeben. Die „schwarze“ Landespartei jubelt: „Wir stellen nun 452 Bürgermeister im Land. Das sind so viele, wie seit den 1970er-Jahren nicht.“ Gleichzeitig will die ÖVP nun auch „Dirty Campaigning“ und „Vernaderungen“ den Riegel vorschieben. „Ich appelliere an alle Parteien, Bewegungen und Listen im Land, sauber zu bleiben“, so Parteimanager Bernhard Ebner.