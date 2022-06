Relegation: BW Linz motzt Amateure mit Profis auf

„Alles eine Farce!“

Den vielmehr das Chaos im „oberen“ Unterhaus stört: „Ab der Landesliga aufwärts ist alles nur noch ein Kabarett und eine Farce!“, spricht etwa das Nicht-Aufstiegs-Theater in der OÖ-Liga an. Aus der gibt es ja vier Fixabsteiger, während darunter nun zwölf Relegationsspiele steigen. Vorwärts II wird dabei morgen gegen SC St. Valentin auf Profis verzichten. „Die Jungs sollen sich das selbst erarbeiten“, so Sportchef Tröscher. Zudem hat die „Erste“ an dem Tag in Bad Tatzmannsdorf gegen Kalmar FF den ersten Test.