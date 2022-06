Tennis-Olympiasiegerin Puig beendet Karriere

Tennis-Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico beendet im Alter von 28 Jahren ihre Karriere! Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 verkündete diesen Schritt am Montag via Instagram. „Nach einem harten dreijährigen Kampf mit Verletzungen und vier Operationen hatte mein Körper genug“, schrieb Puig. Sie will nun als TV-Expertin bei ESPN arbeiten.