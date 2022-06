Seidl/Waller ungeschlagen WM-Gruppensieger

Das ÖVV-Duo bezwang die als Nummer 9 gesetzten chilenischen Cousins Marco und Esteban Grimalt im letzten Vorrundenspiel 2:1 (-18,15,12). Ihr direkter Einzug in die K.-o.-Phase war bereits zuvor festgestanden. Auf wen sie am Mittwoch im Sechzehntelfinale treffen, ist noch offen. „Drei von drei Spielen bei einer WM in der Gruppenphase zu gewinnen, ist natürlich sensationell. Das stimmt uns zuversichtlich“, betonte Seidl und versprach für die K.-o.-Phase ein weiteres „Angasen“.