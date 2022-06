Prozess um Mordversuch in Justizanstalt Stein

„Allahu Akbar“ vor Angriff

An dem Tag sollte er verlegt werden. Grund dafür war das aggressive Verhalten des Angeklagten. Er habe seine Zelle geflutet, um den Beamten das Hineinstürmen zu erschweren, sich eine Extraschicht Kleidung angezogen, um Taserangriffe abzuwehren, und das Buttermesser angeschliffen. Als das Einsatzkommando eintraf, rief er die Worte „Allahu Akbar“ - ein Kampfruf des IS. Nachdem er eine der Justizwachen von sich getreten hatte, stach er zweimal in Richtung Hals zu.