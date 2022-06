Footballprofi verpasst Hürden-Weltrekord nur knapp

Der Football-Profi Devon Allen ist die drittschnellste Zeit der Leichtathletik-Geschichte über 110 Meter Hürden gelaufen. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner gewann am Sonntag das Rennen beim Grand Prix in New York in 12,84 Sekunden. Den Weltrekord hält seit zehn Jahren der US-Amerikaner Aries Merritt mit einer Zeit von 12,80 Sekunden.