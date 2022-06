Fuhrmann: „Noch nicht dort, wo wir hin möchten“

Eine starke erste Hälfte, dann ging nur noch wenig - Österreichs Frauen kassierten gestern in Wr. Neustadt gegen Dänemark nach der Pausenführung eine 1:2-Niederlage. Bis zum EM-Start am 6. Juli sind’s noch gut drei Wochen, Teamchefin Fuhrmann will ab Freitag mit vollem Kader weiter an der Fitness arbeiten.