„Unterm Strich habe ich dazugelernt“

Hier, dieses Haus stand noch nicht. Das dort drüben auch nicht. Die Reihenhäuser da hinten auch nicht. Unser Haus war eigentlich das einzige weit und breit. Nur Wiesen und der Rheindamm.„ Emilio Bietti deutet auf sein Elternhaus, das zwischenzeitlich in einem stark besiedelten Ortsteil von Koblach liegt, im “Egatha„. Hier verlebte er mit seinem Halbbruder die Kindheit. Streifte über die Kartoffeläcker, sah als Dreikäsehoch mit staunenden Augen das Hochwasser des Rheins, spielte und verirrte sich in den großen Maisfeldern, die damals noch die Landschaft prägten. Seine Biografie hat etwas vom amerikanischen Traum, zumal Bietti jener Mann ist, der Mitte der 90er-Jahre das Unternehmen Apple hierzulande bekannt gemacht hat, und das zu einer Zeit, als Apple unmittelbar vor dem Aus stand, was heute kaum mehr jemand weiß. Seine beeindruckende und auch berührende Lebensgeschichte ist die eines Gastarbeiterkindes, das, obwohl hier zur Welt gekommen, in der Schule noch Hänseleien ausgesetzt war, sich oft für seine Herkunft schämte, obwohl es nicht wusste, weshalb. Vielleicht hat er gerade deshalb einen so unbändigen Willen entwickelt, es später einmal allen zu zeigen. Er ist ein brillanter und hochanerkannter Geschäftsmann in seinem Metier geworden. Und von einer ausgesuchten Höflichkeit, die, wie so oft, die einzige Waffe gegen dumpfe Vorurteile ist.