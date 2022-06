Die feinen Herren Natter, Kattner und Blatter

Jérôme Valcke wiederum hat auch eine bemerkenswerte FIFA-Vita vorzuweisen. 2006 als Marketing-Chef entlassen, weil er seinem Arbeitgeber Strafzahlungen in Höhe von 90 Millionen US-Dollar eingebrockt hatte, wurde er 2007 zum Generalsekretär gewählt (Blatter: „Starke Leute holt man zurück.“), um 2015 „mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres von all seinen Aufgaben entbunden“ zu werden. Auch hier musste bereits das Gericht in Bellinzona tätig werden, als man 2020 begann, Entscheidungen Valckes bei der Vergabe von TV-Rechten für die WM-Turniere 2026 und 2030 zu prüfen. Für Kurzweil ist gesorgt vor den eidgenössischen Gerichten und der Berufsstand der Jurist:innen kann sicher sein, dass es auf Jahre hinaus verlässlich das eine oder andere nicht schlecht dotierte Mandat im FIFA-Dunstkreis geben wird. So ist allen geholfen, man darf dabei nur nicht den Überblick verlieren, womit wir wieder am Anfang wären.