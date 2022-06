Schlafender Mann aus verrauchter Wohnung gerettet

Ohne Brandmelder und einer aufmerksamen Nachbarin hätte das in einer Tragödie enden können: Ein 27-Jähriger schlief in seiner Wohnung im Zillertal in der Nacht auf Samstag beim Kochen ein, woraufhin die Speisen anbrannten und es zu einer enormen Rauchentwicklung kam. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten den jungen Mann aus den total verrauchten Räumlichkeiten retten.