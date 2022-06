Schwedens Prinzessin Madeleine ist 40

Madeleine feiert 40er nicht in Schweden

Ihren Ehrentag feiert die Nummer acht der schwedischen Thronfolge jedoch nicht in Schweden, sondern in ihrer Wahlheimat Kalifornien, in der sie seit einigen Jahren mit ihrem Ehemann Christopher O‘Neill (47) und den drei gemeinsamen Kindern lebt. Die Prinzessin plane, ihren Geburtstag im Privaten zu feiern, hieß es vom Stockholmer Hof lediglich.