Kanada: Prozess wegen Cyber-Mobbing mit Todesfolge

In Kanada hat der Prozess gegen einen Mann aus den Niederlanden begonnen, der eine Jugendliche vor deren Suizid im Jahr 2012 im Internet gemobbt haben soll. Der Tod der 15-Jährigen Amanda Todd hatte damals großes Aufsehen erregt, da sie zuvor in einem millionenfach angesehenen YouTube-Video ihre Geschichte auf beschrifteten Zetteln erzählt hatte, die sie in die Kamera hielt.