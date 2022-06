Die kleine Botin feiert mit Kindern auch Fehler

Wir alle haben diese Erinnerungen an die eigene Schulzeit. Eine Situation, die uns wohl wie gestern vorkommt: In der Schule steht eine Prüfung an, und man weiß, man hat gelernt und sich vorbereitet, und trotzdem fällt das Ergebnis nicht so aus, wie erhofft. Kleine Fehler, Unaufmerksamkeiten, mangelnde Konzentration, schlechte Tagesverfassung - und unterm Strich prangt dann eine Note, die nicht ins Konzept passt. Das Gefühl, das darauf folgt, ist Enttäuschung, Traurigkeit, vielleicht auch Scham oder Angst.