FPÖ: „Patriotische Pflicht“, Kandidat aufzustellen

Weiterhin keinen Namen jenes FPÖ-Kandidaten bzw. jener FPÖ-Kandidatin, den bzw. die die freiheitliche Partei gegen Alexander Van der Bellen ins Rennen um das Bundespräsidentenamt schicken will, hat Parteichef Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz am Mittwoch genannt. Die Zeit sei noch nicht reif, so Kickl, jemanden aufzustellen aber eine „patriotische Pflicht“. Gefordert wurde zudem, die „Geheimniskrämerei“ um den Wahltermin zu beenden.