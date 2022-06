Diese Damen versorgen Brustzentrum mit Herzkissen

Damen nähen, um Schmerzen zu lindern

Auch die zwölf Damen des Vereins Inner Wheel, der mit verschiedensten Projekten Soforthilfe für Frauen in Notlagen leistet, haben fleißig genäht. Die ersten 30 Herzkissen gingen an das Brustzentrum des St. Veiter Krankenhauses bzw. an die Ordi von Primar Viktor Wette: „Das ist für uns eine große Hilfe in der Nachbehandlung.“ Im St. Veiter Brustzentrum werden 150 der jährlich in Kärnten neu auftretenden 450 Fälle von Brustkrebs behandelt.