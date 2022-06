Puppen: Faszination seit Beginn der Menschheit

Sonneberg und Waltershausen

Puppenmuseen zeigen, was für eine wichtige Rolle diese Spielfiguren in der Entwicklung der Kinder spielten: Puppenherstellung entwickelte sich schon im 15. Jahrhundert zu einem Geschäftszweig, wenngleich am Anfang nur Einzelstücke angefertigt wurden. In Nürnberg, Sonneberg, im thüringischen Waltershausen entwickelten sich Puppenfabriken von Johann Daniel Kestner jun., Heinrich Handwerck, Max Handwerck, Kämmer & Reinhardt, König & Wernicke, Bruno Schmidt, Otto Gans, Seyfarth & Reinhardt. Auch der französische Markt wurde von den oben genannten Städten versorgt.