Ausflug mit dem Fußballverein endete im Spital

Dabei hatte alles so harmlos begonnen: Zwei der jugendlichen Kicker aus Holland suchten um kurz nach Mitternacht eine Tankstelle in Hohenems auf, um Getränke zu kaufen. Anschließend machten sie sich zu Fuß in Richtung jenes Hotels in Altach auf, in welchem ihre Fußballmannschaft untergebracht war. Die beiden waren bester Laune, sie sangen und tanzten während des Heimwegs ausgelassen. Doch die Stimmung sollte schnell knippen: Ohne Vorwarnung wurden die beiden Burschen aus dem Hinterhalt von zwei unbekannten Männern angegriffen, welche hemmungslos auf das Duo einprügelten. Ein Mannschaftskollegen wollte noch helfend eingreifen, doch auch er wurde Opfer der beiden Brutalos. Nach der Attacke flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung des Emser Cineplexx-Kinos. Zwei der drei Opfer mussten mit schmerzhaften Blessuren ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht werden, wo sie ambulant behandelt wurden. Die Polizei bittet etwaige Zeugen des Vorfalls, sich umgehend zu melden. Die Täterbeschreibung ist allerdings überaus dürftig: Die beiden männlichen Angreifer sollen eher schlank gewesen sein, einer hätte einen grauen Jogginganzug getragen, der andere habe einen Fischerhut aufgesetzt gehabt.