2123 Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 2123 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Am Montag vor einer Woche waren es noch exakt 1733 neue Fälle. Vier weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert war, kamen im aktuellen Vergleichszeitraum ums Leben.