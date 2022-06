Bei Waldland gibt´s Öl-Bauern statt Öl-Scheichs

Größter Erzeuger von kalt gepresstem Öl

Also ging man neue Wege und wandte sich immer mehr der qualitativen Speiseöl-Produktion zu, bis die Verarbeitungsmenge jetzt in Kautzen auf 7500 Tonnen Saat pro Jahr verdreifacht wurde. Mit insgesamt 12.000 Tonnen sei Waldland damit der größte Erzeuger kalt gepressten Öls in Österreich, heißt es.