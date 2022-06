Ein fulminanter Start in die neue Festivalsaison

Ein ganz persönliches großes Anliegen ist der Auftritt von Van Morrison. Die unvergleichliche Musik dieses großartigen Poeten, Songwriters, Sängers und Multiinstrumentalisten fasziniert mich seit jeher. Die Atmosphäre im Steinbruch in St. Margarethen wird dem Konzert am 19. Juli eine besondere Note verleihen. Sting, seinen Sohn Joe Sumner und die beeindruckende Imelda May am 15. Juli im Esterhazy-Schlosspark werde ich leider nicht live sein, da muss ich in Wien beim Auftritt der Rolling Stones direkt vor Ort sein.