Landesväter

Jetzt verabschiedet sich der Letzte aus der Garde der großen alten Männer an der Spitze der Länder: Nach Erwin Pröll, Michael Häupl und Josef Pühringer geht auch Hermann Schützenhöfer in die Polit-Rente. Der 70-Jährige übergibt das Amt an den 51-jährigen bisherigen ÖVP-Landesrat Christopher Drexler.