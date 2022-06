Özil bleibt auch unter neuem Trainer suspendiert

Liebesbekenntnis vergebens

Erst vor wenigen Tagen hatte Özil via Instagram klarzumachen versucht, dem Verein weiterhin die Treue halten zu wollen. „Ich werde meine Karriere bei keinem anderen Verein als Fenerbahce beenden. Solange mein Vertrag läuft, will ich nur in unserem Trikot schwitzen“, so der Mittelfeldspieler. Alle Bemühungen scheinen jedoch zwecklos, Özil wird wohl weiterhin auf der Tribüne Platz nehmen müssen.