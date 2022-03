Özil nach Suspendierung: „Ich wusste von nichts“

Im November beklagte sich Fenerbahce-Präsident Ali Koc, Özil müsse sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren. Seit längerem wird spekuliert, dass der Weltmeister von 2014 im Sommer seinen bis 2024 laufenden Vertrag in der Metropole am Bosporus auflösen will und einen baldigen Wechsel in die USA anstrebt. Aktuell ist Fenerbahce Dritter mit 17 Punkten Rückstand auf Tabellenführer Trabzonspor.