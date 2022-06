Startelf? Ergebnis bei Ronaldo-Umfrage verblüfft

Ronaldo stellt Team in Vordergrund

Ronaldo stellte im Anschluss das Team in den Vordergrund. „Die Nations League ist ein Bewerb, der immer mit der Nationalmannschaft in Verbindung stehen wird, die als erste diese Trophäe gewonnen hat“, schrieb Ronaldo auf Instagram. Portugal hat die erste Ausgabe 2019 gewonnen, Frankreich im vergangenen Jahr. „Unser Start in diese Ausgabe, mit einem wichtigen Unentschieden in Spanien, hat unseren Ehrgeiz wieder geweckt“, erklärte Ronaldo.