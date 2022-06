Arzt muss Patientin Schmerzengeld zahlen

Die Salzburgerin bekam nach der Einnahme des Medikaments Beschwerden: in Form einer starken allergischen Reaktion mit massiven Hautausschlägen. Die Frau reichte in weiterer Folge über ihren Rechtsanwalt Roland Garstenauer Klage beim Bezirksgericht ein - sie forderte Schmerzengeld und argumentierte, nicht gewusst zu haben, was für ein Wirkstoff in dem Antibiotikum enthalten war. Nach jahrelangen Gerichtsverfahren bekam die Frau vom Landesgericht recht: Für die verursachten Schmerzen sprach ihr die Justiz 2600 Euro an Schmerzengeld zu. „Das Berufungsgericht gründete seinen Zuspruch auf zwei Gründe: zum einen auf einen Behandlungsfehler und zum anderen auf die Verletzung der Aufklärungspflicht“, heißt es im Entscheidungstext.