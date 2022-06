Zugfahrten mit Hindernissen sorgen für Zündstoff

Überfüllte Züge, verärgerte Pendler. Die derzeitige Situation beim Bahnfahren sorgt, wie berichtet, nicht nur wegen des bevorstehenden Pfingstwochenendes für Unmut. Zeit zu Handeln ortet hier der Gemeinderat in St. Pölten und fordert per Resolution an Bund und Land einen raschen Ausbau der Kapazitäten auf der Weststrecke.