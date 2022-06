Lauter Ruf nach mehr Zügen: Bitte warten!

Sonderbudget gefordert

„Die Strecke muss im Sinne der Pendler in ein leistungsfähiges Nahverkehrssystem im NÖ-Zentralraum eingebunden werden. Nur so können die unwürdigen Umstände für zigtausend Pendler beendet werden“, betont Bürgermeister Matthias Stadler. Die Antwort auf einen höheren Bedarf sei ein höheres Angebot - durch die Bestellung zusätzlicher Züge durch das Land. Auf eine Kapazitätserweiterung angesprochen, heißt es vom VOR: Ein Freispielen von Garnituren wäre herausfordernd, aber nicht unmöglich. Es brauche Züge und Personal. Das Land will derzeit nicht aktiv werden und sieht die Zuständigkeit woanders: „Hier ist klar die Ministerin am Zug, das Angebot auszubauen“, so Schleritzko. Man habe bei der Einführung des Klimatickets vor erhöhtem Bedarf gewarnt.