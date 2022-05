Courtney Love: „Johnny Depp rettete mir das Leben“

Depp kümmerte sich um Loves Tochter Frances Bean

Laut Love hatte sich Depp nach dem Vorfall immer wieder um ihre Tochter Frances Bean (29) gekümmert: „Er hat ihr zum 13. Geburtstag einen vierseitigen Brief geschrieben. Sie hatte es damals so schwer, weil ich auf Crack war und das Jugendamt ständig um uns herum war. Johnny hat eine Limousine zu ihrer Schule geschickt und sie mit all ihren Freundinnen zur Premiere von ‚Fluch der Karibik‘ chauffieren lassen.“