Novak Djokovic ohne Satzverlust im Viertelfinale

Novak Djokovic hat seinen Teil zum möglichen „Traum-Viertelfinale“ bei den French Open beigetragen! Der topgesetzte Serbe bot am Sonntag im Achtelfinale eine weitere überzeugende Leistung und zog ohne Satzverlust in die Runde der letzten acht ein. Djokovic besiegte den Argentinier Diego Schwartzman glatt mit 6:1, 6:3, 6:3. Nun könnte es zum großen Hit gegen Rafael Nadal kommen, der Spanier hat es aber am Sonntag noch mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.