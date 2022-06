Zum Weltmilchtag gibt es Sorgen für die Bauern

Obwohl der Milcherlös sich für den einzelnen Bauern erhöht hat (48 Cent pro Kilo), stünde dieses Mini-Plus in keiner Relation zu den Preisexplosionen: „Gas ist neunmal so teuer wie vor einem Jahr, Strom kostet das Vierfache“, so Loibner. Immense Summen. Dazu kommen immer mehr Begehrlichkeiten vor allem im Bezug auf Tierwohl, das Konsumenten wie auch Lebensmittelanbieter verstärkt haben wollen. Kammerchef Franz Titschenbacher: „Das kostet immens viel, zum Nulltarif kann es das nicht geben.“