Zeuge wollte Feuer löschen & endete im Krankenhaus

Ein aus Holz bestehendes Obergeschoss eines Nebengebäudes begann am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Gemeinde Obervellach zu brennen. Ein Zeuge, der eine Rauchentwicklung von der Bundesstraße aus bemerkt hatte, begab sich sofort zum brennenden Haus und versuchte das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen. Anwesende Passanten alarmierten unterdessen die Einsatzkräfte. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, stand das Obergeschoss und das Dach bereits in Vollbrand.