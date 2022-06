Drogensüchtiger (28) wollte Schüler in WC zerren

Die Eltern sind verständlicherweise außer sich: Vollgepumpt mit Rauschgift drang ein mehrfach vorbestrafter 28-Jähriger am Dienstag in das Braunauer Bundesrealgymnasium ein. Er bedrängte mehrere Kinder, stellte sich ihnen in den Weg, hielt seine jungen Opfer fest und versuchte sie an den Armen auf die Toilette zu zerren.