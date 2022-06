Spitzenköche aus NÖ sahnten bei Preisverleihung ab

Auch der zweitbeste Küchenchef im weiten Land steht im Bezirk Krems hinter dem Herd. Im Esslokal am Hauptplatz in Hadersdorf am Kamp verzückt der gebürtige Oberösterreicher Roland Huber regelmäßig seine Gäste. Er landete auf dem Gesamtrang 23. Aus der Stadt Krems stammt indes Newcomer Christoph Vogler. Der 29-Jährige ist erst seit dem vergangenen Oktober Küchenchef im Aelium, dem neuen Fine-Dining-Hotspot in der Landeshauptstadt St. Pölten und schaffte es auf Anhieb auf Platz 35 auf der Liste der besten Hundert. Nach seiner Ausbildung in der Tourismusschule in Krems, arbeitete Vogler im Restaurant Bründlmayer und zuletzt als Sous Chef in der Hofmeisterei Hirtzberger in der Wachau.