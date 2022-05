Messi über Lewandowski: „Kann sagen, was er will“

Was war geschehen? Lewandowski hatte Messi bei der Ballon-D‘Or-Wahl zum Fußballer des Jahres vergangenen Februar kritisiert, da sich sein Name nicht unter den drei Stimmen des 34-Jährigen befand. Stattdessen hatte Messi seine beiden Teamkollegen Neymar und Mbappe sowie Real Madrids Karim Benzema nominiert. Der Pole musste sich in der Wahl zu besten Spieler überraschend geschlagen geben, der Titel ging zum siebenten Mal an Messi.