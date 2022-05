Lewandowski: Spanien „nicht nur für Urlaub“ schön

Barca will ihn, er will zu Barca. Seit Monaten wird über einen möglichen Transfer Lewandowskis zu den Katalanen berichtet, nun könnte der Deal unmittelbar bevorstehen. Der Pole hatte im Zuge des Formel-1-Grand-Prix in Monte Carlo nämlich ein verdächtiges Interview gegeben. „Spanien ist toll! Das Gefühl für Spanien ist da und ich empfinde es als einen wirklich guten Ort - nicht nur zum Urlaub machen“, so der Stürmer in der Boxenstraße gegenüber „Eleven Sports PL“.