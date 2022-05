Champions-League-Finale LIVE: Liverpool gegen Real

„Wir genießen es einfach“

In jedem K.o.-Duell gelang trotz einer Niederlage und mit jeweils nur einem Tor mehr im Gesamtscore der Aufstieg. „Wenn man zurückblickt auf diese Saison, was wir hier geleistet haben und was für Spiele wir nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Liga gezeigt haben, wie wir immer zurückgeschlagen haben, zurückgekommen sind und immer an uns geglaubt haben - wir genießen es einfach“, sagte ÖFB-Verteidiger Alaba im Sky-Interview. „Wir versuchen, uns auch von dem ganzen Drumherum nicht ablenken und verrückt machen zu lassen, sondern Spaß zu haben.“