David Alaba: Österreichs erster Fußball-Weltstar

Drei Trophäen! Gratulation, der Plan ging auf. Vor einem Jahr verkündete David Alaba den Wechsel von Bayern zu Real, eine emotionale Angelegenheit. In München spielte sich der Wiener vom Nachwuchs in die Stammformation, holte mit den Bayern in elf Jahren 27 (!) Titel. Ein Führungsspieler mit Kultstatus, Publikumsliebling und glücklich in Deutschland - dennoch verließ Alaba seine gewohnte Spielwiese, um das Abenteuer in Madrid zu wagen.