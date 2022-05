Klappstuhl und Sektdusche: Alaba lässt es krachen

Kabinenparty

Auch in der Umkleidekabine ließ es der 29-Jährige ordentlich krachen. Kaum ein Mitspieler blieb der Champagner-Dusche dabei verschont. An Abenden wie diesen, hat man in Gegenwart Alabas nun einmal mit nasser Kleidung und ausgefallenen Jubeln zu rechnen.