Gegen Tierqual | Gegen Qualm

Gegen Qualm. Noch vor gar nicht so vielen Jahren erduldete man als Nichtraucher den Qualm der Nikotinsüchtigen - einst sogar im Flugzeug, länger noch in den Zügen, noch viel länger in der Gastronomie. Mit dem Ibiza-bedingten Sturz der türkis-grünen Regierung verloren die Raucher hierzulande jedoch ihren wichtigsten Lobbyisten. Mit Heinz-Christian Strache fiel auch die Raucherlaubnis in der Gastro. Das führte insgesamt zwar zu einem Rückgang des Zigarettenkonsums, anlässlich des heutigen Weltnichtrauchertages fordern Ärzte aber eine weitere deutliche Erhöhung der Zigarettenpreise. Achja, noch so eine Erinnerung: Jahrzehntelang kämpfte die Tabakindustrie gegen die Erkenntnis, dass Rauchen der Gesundheit schadet und führte Klage gegen diese „Behauptung“. Diese Zeiten haben wir immerhin überwunden. Ja, in mancher Hinsicht wird die Menschheit ja doch klüger…