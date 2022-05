Die Pinzgauer zeigen weitere dubiose Deals an

Dieser veräußerte das Grundstück am Pass Thurn in den 1990er-Jahren an einen heute bekannten Bauunternehmer. Die Fläche des „Alpschwendtgutes“ war zunächst Grünland, wurde dann in Bauland bzw. Zweitwohnsitzgebiet umgewidmet. Dort entstehen nun Chalets. Rainer kämpft seit Jahren um eine Rückabwicklung des Geschäfts. „Der Bauunternehmer hat als Scheinlandwirt systematisch unter fragwürdigen Methoden landwirtschaftliche Flächen aufgekauft“, sagt sie. Die Grundverkehrsbehörde in Zell startete zwar mit der Prüfung des Falles. Diese zogen sich und versandeten dann vollends.