Der oö. Feuerwehrchef will „ganz Österreich“

Beim Bundesfeuerwehrtag am Samstag in St. Pölten geht es auch um den Führungsposten. Denn nach einem Jahrzehnt Nach zehn Jahren an der Spitze der österreichweit 4500 Feuerwehren, in denen mit 350.000 Florianijünger allzeit bereit stehen, darf Steirer Albert Kern aus Altersgründen - er ist 65 - nicht mehr kandidieren. Zwei Landeskommandanten stellen sich den 100 Delegierten zur Wahl zum neuen Feuerwehrpräsidenten.