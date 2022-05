„Im Internet herrscht permanenter Krieg“

Das Land Kärnten kämpft nach dem Hackerangriff weiter mit massiven Problemen, das Mailsystem und die Datenbanken wieder herzustellen. Einer der gefragtesten IT-Experten sitzt in Klagenfurt: Alexander Windbichler hat mit „Anexia“ 90 Standorte weltweit, betreut 100.000 Kunden von Wien bis nach New York. „Wir kriegen 250.000 bis 350.000 Hackerangriffe am Tag. Es sind Millionen von Mailadressen dafür verfügbar. Es herrscht praktisch permanent Krieg im Internet“, schildert er: „Menschen betreuen in Betrieben die Systeme, da passieren Fehler. Ein Hackerangriff ist das schlimmste Szenario, das man sich vorstellen kann. Ich würde es keinem Feind wünschen.“