Kalch bis Kittsee: Hand in Hand durchs Burgenland

Start im Landessüden

Es sei immer ihr Traum gewesen, einmal von Bregenz nach Eisenstadt zu gehen, meint Kerstner. Ihr Lebensgefährte habe sie dann gefragt, warum sie nicht einmal klein anfangen und durch das Burgenland gehen wollen. Gesagt, getan. Am 21. Mai startete das Duo in Kalch. An der Ortstafel wurde auch das Motto der Tour “Hand in Hand durchs schöne Burgenland„ geboren. Weil das Paar Straßen vermeiden wollte, ging es auf Feld- und Güterwegen quer durch das Land - irrtümliche Umwege inklusive. Nur einmal, am vierten Tag, mussten sie abbrechen, weil bei Sieggraben ein schweres Unwetter über sie hereinbrach. Sie ließen sich abholen und am nächsten Tag zur genau gleichen Stelle zurückbringen, um die Tour fortzusetzen.