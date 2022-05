Das Sterben wird für die Salzburger jetzt teurer

Sie geht davon aus, dass ihre Branchen-Kollegen die Preise um acht bis 15 Prozent anheben werden. „Wir müssen einen Ausgleich finden, wir können nicht die gesamten Steigerungen in einem Jahr an die Kunden weitergeben“, sagt die Innungsmeisterin. Die Preissteigerungsrate, die die Branche trifft, sei jedenfalls höher , als die allgemeine Inflation – letztere belief sich im April laut Schnellschätzungen auf rund 7,2 Prozent. Für die günstigste Bestattungsvariante werden in Salzburg damit rund 2500 Euro fällig.