Rettung nach 2 Tagen: Kalb entkam reißendem Fluss

Von Spaziergängerinnen entdeckt

Am Freitagnachmittag trauten dann zwei Spaziergängerinnen ihren Augen nicht. Sie sahen ein Kalb in einer Wiese neben dem Ziller in Aschau und ahnten, dass es sich um eines der vermissten Tiere handeln könnte. Die Damen - Verwandte von Walter Schiestl - riefen sofort den Amtsleiter an. „Es musste fast das Kalb von Hans Eberharter sein“, erzählt der gegenüber der „Krone“. Er hatte als Mitglied der Feuerwehr Aschau noch am Mittwoch nach den im Fluss verschwundenen Tieren gesucht.