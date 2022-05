Salzburger Bullen inmitten des Transfer-Olymps

Bis zur Saison 2014/15 hatte Salzburg jedes Jahr ein Minus in der Transferbilanz zu verzeichnen. In diesem Jahr trug das System der Bullen (junge Talente im Klub entwickeln und anschließend teuer weiterverkaufen) aber endlich Früchte. Mané, Kampl und Alan waren die ersten Abgänge in zweistelliger Millionenhöhe.