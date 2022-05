Millimeter-Fortschritte | 5 Monate - maximal

Millimeter-Fortschritte. Man glaubt, am Zwickeltag zwischen Christi Himmelfahrt und dem Wochenende wäre ganz Österreich ausgeflogen - und damit auch die Politik. Bundeskanzler Karl Nehammer, über dessen kurzfristige Absage seines Besuches beim Weltwirtschaftsforum in Davos man sich in dieser Woche wunderte, zeigte am Fenstertag maximale Präsenz: Nach Telefonaten mit dem ukrainischen Präsidenten und dem Ministerpräsidenten, mit dem UNO-Generalsekretär und dem Präsidenten des Internationalen Roten Kreuzes hatte Nehammer am Freitag Nachmittag Wladimir Putin an der Strippe. Und was brachte die Fortsetzung des mit einem Besuch in Moskau Mitte April begonnenen Dialoges mit dem russischen Kriegsherrn? Man sprach unter anderem über den Austausch von Kriegsgefangenen und die Öffnung von „grünen Korridoren“, um die Riesenmengen an in der Ukraine lagerndem Getreide aus dem Land zu bringen und somit eine schwere Hungerkrise in vielen Ländern zu verhindern. Gegenüber der „Krone“ bestätigte der Bundeskanzler, dass es im Gespräch Fortschritte gegeben habe - wenn auch „im Millimeterbereich“. Atmosphärisch sei das Telefonat mit dem Kreml-Chef konkreter gewesen, als der Austausch bei seinem Besuch in Moskau. Jetzt müsse die Arbeit passieren. Damit aus Millimetern Meter werden…