Tiroler investiert 40 Mio. in Outlet in Slowenien

Auf einer Nettomietfläche von mehr als 20.000 Quadratmetern entsteht an der slowenisch-österreichischen Grenze an der Autobahnausfahrt Šentilj das erste Factory Outlet Center Sloweniens. Entwickelt wird es von der Investorengruppe HG Invest rund um das Tiroler Unternehmen Huter Invest. Über 70 Shops werden in dem Center einziehen und somit mehr als 400 Personen einen neuen Arbeitsplatz bieten.